Serie B: La Virtus Padova cade al PalaDesio al termine di una sfida a doppia velocità

Un ottimo avvio di gara per l’Antenore Energia che, con un primo parziale molto convincente, si porta subito avanti ma, nonostante le buone prove di IKE Ihedioha e Francesco Paolin, non riesce poi a impedire il rientro dei padroni di casa che, nel secondo e terzo quarto, impattano e mettono poi la freccia del sorpasso. Nell’ultimo parziale la reazione della Virtus riporta la squadra di Coach De Nicolao fino al meno due ma una cinica Desio riesce a chiudere i conti e ottiene il successo nel finale.

Coach De Nicolao parte con Ferrari e Ihedioha sotto le plance, Cecchinato, Paolin e Francesco De Nicolao nel reparto esterni. A inizio partita l’equilibrio tra le due squadre è totale, con entrambe le formazioni che alternano difesa a uomo con difesa a zona testando le percentuali al tiro degli avversari. Per la Virtus scalda subito la mano Giacomo Cecchinato con cinque punti in fila che accendono l’attacco neroverde. Desio risponde con Maspero e Mazzoleni prima che inizi l’IKE-Show di Ihedioha che, con 11 punti, 3 recuperi e 5 rimbalzi nei primi 10’, si prende la scena guidando la Virtus al 18-26 di fine parziale. In questo primo quarto si rivede anche una delle giocate che aveva infiammato il derby di settimana scorsa, con la coppia De Nicolao-Marangon che confeziona un altro spettacolare alley-oop.

Ad inizio seconda frazione Desio si affida a Giarelli che, da solo, con un parziale di 6-0 riporta la squadra di casa sotto nel punteggio costringendo al time-out Coach De Nicolao. Al rientro i neroverdi fanno sentire i muscoli sotto canestro e sfruttando numerose seconde occasioni a rimbalzo in attacco ritrovano la via del canestro con Paolin e Lusvarghi.

A metà del quarto la Virtus prova a correre ma, dopo il coast-to-coast di Paolin che porta al più otto, Desio rientra nuovamente affidandosi a Maspero e alle triple di Molteni che impattano la parità. L’equilibrio permane anche all’intervallo con le squadre che vanno alla pausa lunga sul punteggio di 43-43.

Il terzo quarto si apre con il parziale firmato Fumagalli che segna il vantaggio Desio, che rientra sul parquet con molta grinta sotto canestro e, con la tripla di Molteni, trova l’allungo portandosi avanti di sette lunghezze.

I padroni di casa continuano a spingere sull’acceleratore e provano a fuggire toccando il più dieci (61-51) mostrando più convinzione in difesa e a rimbalzo. I neroverdi faticano a trovare ritmo in attacco e ogni tentativo si infrange sul muro difensivo eretto dalla squadra di Coach Gallazzi che trova in Molteni il suo miglior uomo in campo. I tre liberi di Osellieri sul finire del parziale fissano il punteggio sul 66-56.

Nell’ultimo periodo la Virtus prova ad aggrapparsi alle giocate di Paolin, tra i migliori in campo, che tiene viva la speranza neroverde che viene riaccesa dai due canestri in fila di Michele Ferrari che riportano l’Antenore sotto di sei punti a 6’ dalla fine. Con due liberi di De Nicolao e il successivo contropiede di Paolin la Virtus torna a meno due prima che Desio, con Fumagalli, ristabilisca il +6 a 3’ dalla fine (74-68). Dopo alcune azioni improduttive da ambo i lati Molteni chiude i conti firmando il canestro che, di fatto, chiude la partita con Desio che riesce ad amministrare nell’ultimo minuto di gioco per il 78-71 finale.

La voce del Coach

“Sconfitta che brucia molto, eravamo partiti bene con il giusto approccio alla partita riuscendo anche ad allungare. Poi però le molte disattenzioni in attacco e le conseguenti palle perse non ci hanno consentito di fare davvero la differenza. – ha commentato a fine partita il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Inoltre in difesa è necessario trovare la giusta intensità, ci vuole più tenacia e non possiamo farci battere a volte con troppa facilità. Ora dobbiamo tornare in palestra e lavorare su queste aree di miglioramento in vista della prossima.”

RIMADESIO 78 – ANTENORE ENERGIA 71 (18-26; 25-17; 23-13; 12-15)

RIMADESIO DESIO : Molteni 21 (2/4, 5/11), Maspero 16 (6/9, 1/2), Fumagalli 13 (5/8, 1/3), Mazzoleni 10 (4/10, 0/0), Fioravanti 6 (2/2, 0/3), Giarelli 6 (3/8, 0/0), Lovato 4 (2/2, 0/0), Tornari 2 (0/1, 0/4), Trucchetti 0 (0/0, 0/2), Barbieri 0 (0/0, 0/0), Colzani 0 (0/0, 0/0)

ANTENORE ENERGIA VIRTUS PADOVA : Paolin 23 (6/9, 1/6), Ihedioha 12 (3/8, 1/4), Ferrari 11 (5/10, 0/0), Lusvarghi 6 (3/5, 0/0), De nicolao 5 (1/4, 0/2), Cecchinato 5 (1/1, 1/1), Osellieri 5 (0/1, 0/0), Marangon 4 (2/4, 0/5), Schiavon 0 (0/0, 0/1), Ciadini 0 (0/0, 0/0)