Il nuovo prato dell'Euganeo

Parole al miele quelle che la società biancoscudata ha riservato per Zed dopo il rifacimento del manto erboso dello stadio Euganeo. I mega concerti estivi avevano di fatto danneggiato il campo, che proprio il promoter ha risistemato chiamando una ditta specializzata. «Il Calcio Padova - fanno sapere con una nota dalla società - desidera ringraziare Zed Live e nella fattispecie il socio project manager Daniele Cristofoli per il supporto nelle operazioni di rifacimento del manto erboso dello Stadio Euganeo. Il Calcio Padova si è sempre impegnato nella cura e mantenimento della struttura dello stadio, nonostante le note difficoltà, ed ora si appresta ad iniziare la nuova stagione sportiva dopo i megaconcerti estivi che hanno portato lustro alla Città di Padova». L'esordio dei ragazzi di Ruotolo è previsto per domenica sera ma di fatto si è già giocato sul nuovo campo. La sfida di serie B tra Lecco e Catanzaro, vinta dai calabresi per 4 a 3, è stato il primo match giocato sul nuovo campo.