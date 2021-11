Riparte da Celestini e Pennacchi Arti Inferiori all'Mpx

Finalmente ritorna al Teatro Mpx l’attesa rassegna "Arti Inferiori", fortemente voluta dall’assessorato alla cultura, promossa e realizzata in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven e Regione del Veneto. Dopo la sospensione delle attività teatrali dovuta all’emergenza sanitaria il Teatro si rianima per questa 18° edizione che propone spettacoli di grandissimo livello e rilievo, ribadendo l’impegno di tutti i soggetti coinvolti a garantire una stagione curiosa, interessante e appassionante alla città di Padova.

La stagione

La stagione è realizzata con il contributo dell'assessorato alla cultura di Palazzo Moroni e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Anche nel programma di questa nuova stagione trovano posto interpreti di grande bravura, alcuni molto noti, e testi di grande interesse, con una notevole incursione nella musica jazz. Con queste premesse la stagione confermerà senza dubbio l’abituale calorosa accoglienza da parte degli spettatori. Un progetto culturale di ampio respiro che si contraddistingue per lavarietà di proposte. Inizio spettacoli ore 21.Il sipario dell’Mpx - Multisala Pio X si apre con la compagnia Anagoor, che sabato 20 novembre mette in scena Rivelazione/Sette meditazioni a Giorgione, con Marco Menegoni, drammaturgia di Laura Curino e Simone Derai che firma anche la regia. Nell’impossibilità di tracciare una biografia di Giorgione, un narratore, di fronte a due schermi, racconta, per mezzo di parole, documenti, versi poetici ed immagini delle opere del pittore, frammenti della Venezia a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Questo artista è una delle figure più enigmatiche della storia dell'arte. Secondo l’Icom (International Council of Museums) le 5 funzioni di un museo sono: ricerca, acquisizione, conservazione, comunicazione, esposizione. Come potrebbe essere un museo Pier Paolo Pasolini? Ascanio Clestini in scena il 27 novembreci guida in un ipotetico Museo Pasolini –questo il titolo dello spettacolo di cui è autore e interprete - che, attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo,un testimone che l’ha conosciuto, si compone partendo da numerose e specifiche domande.

Pennacchi

«Sono venuto in possesso di una copia dell’Odissea abbastanza presto - spiega Andrea Pennacchi che l’11 dicembreci presenta il suo "Una piccola Odissea" - quand’ero alle medie mio papà me la regalò. Non c’era differenza, per me, tra Tolkien e Omero, era una grande storia, anzi una storia di storie, in cui non faticavo a riconoscere le persone che amavo: mio padre che torna dal campo di concentramento, mia madre che aspetta, difendendosi dagli invasori, i lutti, la gioia. E ho sempre desiderato raccontarla». Tutto il programma degli spettacoli è consultabile su https://www.myarteven.it/

Prezzi

Abbonamento (7 spettacoli) intero 80 euro, ridotto 65 euro. I mini abbonamenti (5 spettacoli a scelta) unico 60 euro. Biglietti: intero 15 euro, ridotto 13 euro. Riduzioni per giovani fino ai 30 anni, studenti con tessere “Studiare a Padova Card”, abbonati Cineforum Mpx e soci Coop Alleanza 3.0.it