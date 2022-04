In 500 studenti al Mpx per la Pace

Un'assemblea al cinema Mpx alla quale hanno partecipato circa cinquecento studenti di diversi istituti della città: Fermi, Duca D'Aosta, Valle, Nievo e Scalcerle. Durante la mattinata collegamenti video con coetanei che hanno raccontato la loro vita sotto le bombe, in Ucraina. In seguito una manifestazione in centro. I ragazzi della Comunità di Sant'Egidio hanno organizzato questo sabato di mobilitazione per dire basta alla guerra in Ucraina e sì alla pace. La mattinata si è conclusa sotto Palazzo Moroni.