"Adolescenti", la rassegna di Train de Vie che affronta il disagio giovanile

Organizzato dalla Cooperativa Sociale Centro Train de Vie, è partito il cineforum giovedì 7 settembre, alle 19:00, presso Casa della Rampa, in Via Arco Valaresso 32 a Padova (di fianco al Duomo) dedicato al tema del disagio adolescenziale

Organizzato dalla Cooperativa Sociale Centro Train de Vie, è partito il cineforum giovedì 7 settembre, alle 19:00, presso Casa della Rampa, in Via Arco Valaresso 32 a Padova (di fianco al Duomo) dedicato al tema del disagio adolescenziale. Si è così affrontata la problematica dell'anoressia e del disturbo del comportamento alimentare nell'incontro che ha seguito la proiezione del film "Fino all'osso" con Eleonora Sale, neuropsichiatra infantile in dialogo Elena Nobile, educatrice e pedagogista responsabile dell'area educativa di centro Train de Vie.