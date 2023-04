Chiusura Borgomagno, l'assessore Ragona respinge le polemiche

L'assessore alla mobilità, Andrea Ragona, è tornato sulla decisione presa dall'amministrazione comunale di chiudere definitivamente il cavalcavia Borgomagno. «Credo si debba partire da un dato di fatto, che le scelte si fanno per migliorare e per mettere nelle condizioni migliori la cittadinanza e la sua sicurezza», ha premesso l'assessore. «I tecnici avevano già suggerito di alleggerire il carico del ponte a fronte del fatto che quando lo abbiamo chiuso, il cavalcavia Borgomagno, e questo non ha inciso sulla viabilità». Ponte, il Borgomagno, di cui è previsto comunque l'abbattimento, in un prossimo futuro.

A dar manforte all'assessore anche Legambiente: «Prima dei lavori con i quali è stato fermato il traffico automobilistico in direzione Arcella, non era infrequente vedere anche tre o quattro tram incolonnati con le auto sul cavalcavia, in attesa di raggiungere via Aspetti», ricorda Amedeo Artioli residente all’Arcella e socio di Legambiente. «Era una situazione intollerabile, che creava disagi al trasporto pubblico, con conseguente aumento dei costi per la collettività per far fronte alle corse aggiuntive che venivano attivate per cercare di rimediare ai ritardi del tram. Siamo quindi pienamente favorevoli alla scelta dell’Amministrazione comunale di riservare la corsia del tram in direzione Arcella al solo trasporto pubblico». Sandro Ginestri, Presidente di Legambiente Padova, ha inoltre sottolineato: «Una città con i problemi di traffico e inquinamento che ha Padova, e che giustamente ha deciso di investire molto sul sistema Sistema Metropolitano a Rete Tramviaria - SMART, non può poi permettersi di lasciare che i tram restino imbottigliati nel traffico perché mancano percorsi dedicati in punti strategici come il Borgomagno”“Le alternative esistono e le auto possono utilizzare il cavalcavia di via Sarpi o il ponte dell’Unità d’Italia dietro la Fiera per raggiungere l’Arcella, anzichè intasare le corsie dedicate al trasporto pubblico».