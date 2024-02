Un centro unico in Italia: la Medicina Nucleare dell'Ospedale di Padova si potenzia

L'Unità operativa complessa di Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliera di Padova è da anni un servizio di eccellenza a livello nazionale ed internazionale e mette a disposizione del malato una dotazione tecnologica all’avanguardia in ogni settore della diagnostica.

Medicina nucleare

Nell’ottica del continuo impegno e sviluppo a favore dell’assistenza, l'Azienda Ospedaliera ha realizzato grazie al sostegno della Regione del Veneto e ai fondi Pnrr un rinnovamento della dotazione delle apparecchiature per un importo complessivo pari a 6 milioni e 922.465 euro. Sono state installate e sono già funzionanti all’Ospedale Giustinianeo quattro modernissimi macchinari, a apartire da un Sistema Spect/Ct modello StarGuide: è la prima apparecchiatura di questo tipo in Italia che grazie all'elevata risoluzione e alla grande sensibilità permette di ridurre la dose di radiazioni al paziente e contemporaneamente di abbreviare di molto i tempi di indagine. C'è poi una Gamma Camera Cardiologica modello Myospect: è la prima apparecchiatura nel Veneto dedicata alla cardiologia nucleare e dotata di rilevatori a stato solido in grado di eseguire studi con sensibilità almeno doppia rispetto alle apparecchiature convenzionali ed in tempi inferiori migliorando il confort delle persone anche claustrofobiche. A loro si affianca un Sistema Pet/Ct modello Omni Legend digitale con rilevatori a stato solido con grande campo di vista, elevata sensibilità e dotazione completa di software all’avanguardia sia per la riduzione del movimento, sia per la diminuzione della dose erogata al paziente, prima apparecchiatura in Veneto, una delle uniche tre in Italia, e un Sistema Spect/Ct modello NMCT860, la migliore attualmente a disposizione della sanità.

Medicina Nucleare

La Medicina Nucleare si caratterizza per la diagnostica medico nucleare e di imaging molecolare avanzata in ambito pediatrico, cardiologico, neurologico, reumatologico e oncologico. Ha una équipe di 24 persone, e lo scorso anno ha erogato 9.600 prestazioni.