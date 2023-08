Clima, per Padova le "notti tropicali" rischiano di diventare la norma

Si definiscono così quelle giornate in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi. L'anno scorso si è verificato, quarantacinque volte. Potrebbero presto diventare il doppio. «Se non si interviene, questa condizione diventerà la norma», avverte Carlo Zanetti, del dipartimento Icea dell'Università di Padova che spiega nel particolare com'è già cambiato il clima nella nostra città

Un recente ed importante studio pubblicato su Nature Medicine, inoltre, ha stimato che le intense e prolungate ondate di calore dell’estate del 2022 hanno provocato in Europa oltre 61.000 morti. I Paesi più esposti al rischio climatico risultano essere quelli che si affacciano sul bacino del Mediterraneo; l’Italia, con 18.000 morti in totale e 295 morti per milione di abitanti, è stato il Paese più colpito; seguono Grecia (280 morti per milione) e Spagna (237 morti per milione) [8]. Lo studio considera inoltre i fattori relativi al genere ed all’età, evidenziando che la mortalità causata dalle ondate di calore non è “equamente ripartita” tra la popolazione, ma coinvolge maggiormente le donne (63%) ed aumenta in funzione dell’età colpendo maggiormente gli anziani (over 65 anni). Dalle carte elaborate in questo studio le aree con maggior tasso di mortalità correlata alle ondate di calore risultano essere, a livello europeo, le Province della Pianura Padano-veneto- romagnola ed alcune zone nel Sud Italia (Figura 11). Un importante e recente studio condotto su 11 città europee ha evidenziato l’associazione delle cosiddette “notti tropicali” e dei giorni con temperature massime estreme con eccessi di mortalità. E proprio di questo spiega il ricercatore Carlo Zanetti, anche lui del Dipartimento ICEA, Università di Padova.

«Risulta evidente - spiega Zanetti - che, a causa dei cambiamenti climatici, l’esposizione della popolazione al pericolo legato ad estremi climatici come le ondate di calore è in continuo aumento: è stato infatti stimato che, dal 2000 al 2016, il numero di persone esposte alle ondate di calore è aumentato complessivamente di 125 milioni. Secondo gli attuali impegni climatici internazionali, entro la fine del secolo arriveremo a circa 2.7 °C di surriscaldamento globale. Questo vorrà dire che circa metà della popolazione mondiale sarà fuori dalle nicchie climatiche. Infatti secondo uno studio pubblicato su Nature Sustainability anche per la società umana sono presenti dei range climatici che definiscono la cosiddetta nicchia climatica, oltre ai quali non è possibile vivere.Secondo l’OMS le ondate di calore sono fenomeni di estrema importanza che mettono a repentaglio i sistemi sanitari e quelli per la gestione delle emergenze».

Carlo Zanetti, i colleghi Valeria Todeschi, Andrea Santaterra, Francesca Peroni, Edoardo Crescini, Daniele Codato, Francesco Facchinelli, Giuseppe Della Fera, Salvatore Pappalardo e Massimo De Marchi è andato nelle specifico riguardo quanto sta accadendo, molto velocimente, al clima nella nostra città. «Le temperature registrate nel 2022 sono state frequenti le cosiddette ondate di calore. Questo cosa comporta per la salute umana rischi da stress termico. Per quarantacinque giorni la soglia di rischio è stata superata abbondantemente», dice riferendosi alla scorsa estate. «Le temperature medie nell'aria di Padova quello che è accaduto dal 1992 al 2022. Un grado a decennio. Le temperature saliranno ancora se non interveniamo con elementi di mitigazione». L'impatto per la vita delle persone è violento. «Vengono definite "notti tropicali" le giornate in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi. L'anno scorso si è verificato, come abbiamo detto, quaranticinque volte. Potrebbero diventare il doppio di quelle che già registriamo. Sostanzialmente, se non si interviene, questa condizione diventerà la norma».