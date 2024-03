Pubblicata la prima puntata del podcast sul tram "Prossima Fermata" (trailer)

Secondo il report Ipsos Digital Audio Survey 5^ edizione del 2023, dal 2020 il numero di persone che ascoltano podcast in maniera assidua in Italia è aumentato del 9%, superando gli 11 milioni con una crescita esponenziale, facendo diventare questo strumento sempre più protagonista nel panorama mediatico digitale. Da oggi, martedì 12 marzo, c'è "Prossima fermata", un podcast sulla mobilità sostenibile a Padova. Avrà una cadenza settimanale, il martedì. Ogni episodio è un viaggio nella città che cambia, a bordo del tram, sulla linea attuale o su quelle future, per raccontare appunto la grande trasformazione che la città vivrà nei prossimi anni, grazie all’avvento di due nuove linee tranviarie e oltre seicento milioni di investimenti Pnrr.

Ecco dove ascoltarlo https://open.spotify.com/show/3ViUsNpnEOUl09RMDxfmIm?si=-B8fxia7QZWsG8f96NQLzw&nd=1&dlsi=a9c15f8d6b594382