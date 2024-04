Webconference: “Metastasi epatiche, un approccio multidisciplinare tra territorio e ospedale”

Terzo ed ultimo appuntamento EMC organizzato da Chirurgia Generale 2 Chirurgia a indirizzo epatobiliopancreatico e dei trapianti di fegato – Direttore Prof. Umberto Cillo) dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova con l’Ordine dei Medici di Padova e il Dott. Giacomo Sarzo della Chirurgia Generale Ospedale Sant’Antonio.

Scarica il depliant dell'incontro

Dopo gli incontri del 29 gennaio (dedicato alle lesioni occupanti spazio epatiche e tumori primitivi del fegato), e del 26 febbraio (dedicato alle patologie cistiche e solide del pancreas) chiude il ciclo formativo sull’argomento l’appuntamento di lunedì 8 aprile 2024, webinar ECM Metastasi epatiche da tumori del colon retto e tumori euroendocrini: un approccio multidisciplinare tra territorio e ospedale in (ore 20.30 alle ore 22-30) Responsabili scientifici: Prof. Umberto CILLO, Professore Ordinario di Chirurgia Generale, Direttore UOC di Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova; e Dott. Giacomo Sarzo, Direttore F.F U.O.C di Chirurgia Generale Azienda Ospedale - Università degli Studi di Padova, Responsabile della Formazione per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova.

Lo scopo del ciclo di incontri è stato presentare ai medici del territorio le novità terapeutiche presenti a Padova nell’ambito di queste patologie, e i servizi disponibili (ambulatori, meeting di patologia, trial prospettici, contatti) per il medico di medicina generale e il cittadino presso l’Azienda Ospedaliera Università di Padova. Agli incontri hanno preso parte Gastroenterologi dell’AOUPD e Oncologi dell’Istituto Oncologico Veneto.

«Tutti gli eventi ECM organizzati all’interno di questo ciclo formativo sotto la guida del Professor Umberto Cillo – conclude il Dr. Giacomo Sarzo – sono stati molto seguiti e apprezzati dai colleghi. Ad ogni appuntamento si sono collegati centro iscritti, il numero massimo possibile per ogni webinar, a testimonianza del forte interesse sugli argomenti proposti. Con quest’ultimo appuntamento dedicato alle metastasi epatiche da tumori del colon retto e neuroendocrini si conclude l’attività formativa di un gruppo di colleghi che certifica la sanità padovana leader nella diagnosi, cura e trattamenti di queste specifiche patologie grazie alla presenza di tanti colleghi di altissima preparazione e disponibilità che colgo l’occasione per ringraziare.»

La Chirurgia Generale 2 diretta dal Prof. Umberto Cillo focalizza la sua attenzione sulla chirurgia del fegato, delle vie biliari e del pancreas con particolare predilezione per gli approcci mininvasivi come la chirurgia laparoscopica e robotica. A fianco del grande impegno in ambito di chirurgia oncologica - nel 2023 oltre 300 resezioni epatiche, 80 resezioni pancreatiche, 350 interventi di ablazione epatiche - la Chirurgia Generale 2 porta anche avanti un’intensa attività di trapianti di fegato con 130 trapianti eseguiti nello stesso anno.

Programma

20.30 – 21 Metastasi epatiche da tumori del colon retto: inquadramento diagnostico e valutazione chirurgica – Prof. Francesco Enrico D’Amico

Metastasi epatiche da tumori del colon retto: inquadramento diagnostico e valutazione chirurgica – 21 – 21.30 Metastasi epatiche da tumori neuroendocrini: quando il chirurgo entra in gioco - Dr.ssa Annalisa Dolcet

Metastasi epatiche da tumori neuroendocrini: quando il chirurgo entra in gioco - 21.30 – 22 L’oncologo nella gestione delle Metastasi epatiche da tumori del colon retto e tumori neuroendocrini - Terapia oncologiche e Cure Palliative - Dott.ssa Sara Lonardi

L’oncologo nella gestione delle Metastasi epatiche da tumori del colon retto e tumori neuroendocrini - Terapia oncologiche e Cure Palliative - 22 – 22.20 Presente e futuro a Padova per la chirurgia delle metastasi epatiche - Dott.ssa Alessandra Bertacco.

Dalla chirurgia tradizionale alla miniinvasività - Protocolli attivi in AOPD (Melodic, Rapid) - Dott. Riccardo Boetto

Presente e futuro a Padova per la chirurgia delle metastasi epatiche - Dalla chirurgia tradizionale alla miniinvasività - Protocolli attivi in AOPD (Melodic, Rapid) - 22:20 – 22.30 Closing and Remarks - Prof. Umberto Cillo

La compilazione del quiz/test ECM è prevista entro le 72 ore dalla fine dell’accredito.

OBIETTIVO FORMATIVO : Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA : MEDICI CHIRURGHI DI TUTTE LE DISCIPLINE E ODONTOIATRI.

CREDITI PREVISTI : 3

FACULTY

Dott.ssa Alessandra BERTACCO - Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova

- Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova Dott. Riccardo BOETTO - Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio- pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova

- Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio- pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova Prof. Umberto CILLO - Professore Ordinario di Chirurgia Generale, Direttore UOC di Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova

- Professore Ordinario di Chirurgia Generale, Direttore UOC di Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova Prof. Francesco Enrico D’AMICO - Professore associato di Chirurgia e Dirigente medico presso UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova

Professore associato di Chirurgia e Dirigente medico presso UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio-pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova Dott.ssa Annalisa DOLCET - Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio- pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova

- Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale 2 a indirizzo Chirurgia Epato-bilio- pancreatica e Trapianti di fegato - Azienda Ospedale Università Padova Dott.ssa Sara LONARDI - Direttore UOC Oncologia 3 - Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS – Padova

- Direttore UOC Oncologia 3 - Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS – Padova Dott. Giacomo SARZO - Direttore F.F U.O.C di Chirurgia Generale Azienda Ospedale - Università degli Studi di Padova

Iscrizione

Per iscriversi visitare la pagina dell’Evento al seguente Link: https://unikacongressi.com/metastasi-epatiche-da-tumori-del-colon-fad-sincrona/