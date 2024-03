Incendio in zona artigianale a Saonara, il sindaco Lazzaro: «Tenete chiuse le finestre»

«L'incendio sta interessando la ditta Max Stand in zona artigianale a Saonara. Appena abbiamo visto la colonna di fumo nero abbiamo chiamato i vigili del fuoco e la polizia locale, che sono intervenuti prontamente. È un incendio importante che viene tenuto sotto controllo in quanto di fianco a quest'azienda ce n'è una che si occupa della vendita di pneumatici. Consigliamo ai cittadini di tener chiuse le finestre e ai ragazzi nelle scuole di non fare attività ludiche o ricreative fuori dagli edifici, almeno finché non avremo aggiornamenti più precisi dall'Arpav e dagli enti competenti. Non ci sono feriti, ancora non sappiamo cosa abbia causato l'incendio»: ad affermarlo è Michela Lazzaro, sindaco di Saonara, subito recatasi sul posto per verificare di persona l'entità dell'incendio che ha colpito l'azienda Max Stand.