Il trattore si ribalta nel canale: agricoltore muore annegato

Dramma lungo la Sp5 a Bagnoli di Sopra. Un agricoltore, Augusto Formentin di 66 anni, al volante di un trattore, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, mentre stava effettuando dei lavori lungo il suo campo privato, ad un tratto ha perso il controllo del suo mezzo che si è ribaltato nel canale di scolo che scorre lungo la sua proprietà. La vittima, noto agricoltore della zona, già premiato in passato dal sindaco di Bagnoli Roberto Milan, lascia nello strazio la moglie ed un figlio.

Soccorsi inutili

L'allarme ai numeri d'emergenza è stato tempestivo. Sul luogo della tragedia sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco. Non senza fatica il conducente è stato liberato dall'abitacolo e riportato in superficie. I sanitari del Suem 118 tuttavia non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Sulle cause che hanno portato alla tragedia sono in corso tutti gli accertamenti, ma la strada più seguita è sarebbe quella della manovra errata che di fatto ha reso ingovernabile il trattore.