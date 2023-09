In auto con due amici finisce ribaltato nel fossato

Grave incidente stradale nella notte tra il 22 e il 23 settembre a Cittadella. Lo schianto si è verificato in via Michela. Un'auto con tre persone a bordo ha finito la sua corsa fuori controllo in un fossato. Nella carambola il mezzo si è rovesciato. La fuoriuscita autonoma è avvenuta poco dopo le 3,30. Alcuni automobilisti in transito vedendo l'auto incidentata hanno subito allertato i soccorsi. Nella zona dell'incidente sono accorsi i carabinieri, i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Tra le cause che hanno portato all'ennesimo schianto lungo le strade del padovano non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione.

Cosa è successo

I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Michela a Cittadella per un’auto finta rovesciata in un fossato, dopo la perdita di controllo dell’autista, rimasto ferito con altre due persone. I pompieri arrivati dal locale distaccamento di Cittadella, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto uno dei passeggeri, rimasto bloccato ancora all’interno dell’auto. Tutti e tre i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem e trasferiti in ospedale. Dai primi riscontri, nessuno verserebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora. In ospedale il conducente del mezzo è stato anche sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.