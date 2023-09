Schianto tra due auto, un ferito trasportato in ospedale

Incidente stradale oggi 8 settembre a Cittadella. Coinvolte due auto. Il bilancio che poteva essere ben più grave è di una persona ferita che ha dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale. Come sempre accade in questi casi la viabilità ha subito importanti rallentamenti. Tempo necessario agli operatori di terminare gli accertamenti e ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati. Tra le cause che hanno contribuito all'incidente le forze dell'ordine non escludono una manovra azzardata, l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione.

La cronaca

Poco dopo le 16 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Luparense a Cittadella per lo scontro tra due auto: una persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre le persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario del 118. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Come da prassi i conducenti dei due mezzi coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.