Ancora sangue sulle strade, muore motociclista di 48 anni

Incidente mortale ieri notte, 2 luglio 2022, in via Frignolo a Conche di Codevigo. Un motociclista di 28 anni, Roberto Biolo, 48enne residente a Campolongo Maggiore in provincia di Venezia, mentre si trovava in sella alla sua moto, per cause ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra. Alcuni automobilisti in transito vedendo la moto incidentata, ha subito chiamato i soccorritori, ma quando il personale medico del Suem 118 è giunto in via Frignolo non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. La viabilità ha subito rallentamenti per circa due ore, per consentire agli operatori di terminare l'attività. Dai primi riscontri la vittima sarebbe caduta autonomamente, non ci sarebbe la complicità di terzi.E' l'ennesimo incidente mortale che si verifica in questo scorcio d'estate