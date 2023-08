Schianto frontale nel cuore della notte: tre feriti

Un impatto tremendo che poteva avere conseguente devastanti per gli occupanti delle due auto. L'incidente stradale è avvenuto attorno a mezzanotte a cavallo tra il 6 e il 7 agosto in via Santa Caterina a Correzzola lungo la Sr 105. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri si sono scontrati frontalmente due mezzi, una Bmw X3 condotta da un ragazzo di Padova con due amici a bordo e una Bmw X1 con al volante un ragazzo di Campo San Martino. Il bilancio è di tre feriti che sono stati trasportati in ospedale dal personale medico del Suem 118 dopo essere stati liberati dalle lamiere dai vigili del fuoco accorsi sul luogo dello schianto con più mezzi e uomini. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Cosa è successo

Tra le cause al vaglio dei militari dell'Arma non si esclude l'eccessiva velocità, una banale disattenzione, ma anche una manovra azzardata. Sta di fatto che subito dopo lo scontro frontale una delle due auto ha finito la sua corsa fuori controllo nel fossato che scorre lungo la strada. La zona è stata circoscritta dai carabinieri per operare in tutta sicurezza e il traffico veicolare è stato dirottato lungo arterie secondarie. Nessuno dei coinvolti al momento risulta in pericolo di vita. I due conducenti in ospedale sono stati sottoposti ad accertamenti clinici anche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.