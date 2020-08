Il sorpasso azzardato causa lo scontro tra auto: un ferito elitrasportato in ospedale

Colpa di un sorpasso azzardato: grave incidente stradale con due auto coinvolte e altrettanti feriti, di cui uno elitrasportato in ospedale.

La dinamica

È successo poco prima delle ore 20 di mercoledì 5 agosto a Vigodarzere, sulla provinciale del Terraglione: i vigili del fuoco accorsi da Padova hanno messo in sicurezza la Renault Clio e la Citroen coinvolte e soccorso i feriti congiuntamente al personale sanitario del Suem i feriti. Un uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in elicottero all'ospedale di Padova, mentre l'altra conducente, ferita in maniera più lieve, è stata portata in pronto soccorso a Camposampiero. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.