Travolto da un'auto-pirata, ferito un 38enne: ricerche in corso dei carabinieri

Se l'è cavata con un forte spavento e lesioni fortunatamente lievi alle gambe ma ha rischiato grosso il 38enne di Grantorto (Padova) rimasto vittima di un incidente avvenuto la scorsa notte, quella tra 24 e 25 aprile, a Resana in via Castellana. L'uomo, come riporta Treviso Today, si trovava sul ciglio della strada in direzione del centro abitato e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stato investito da un'auto che viaggiava lungo la stessa direzione di marcia. Il conducente di questa vettura si è allontanato senza prestare soccorso al 38enne, rimasto dolorante a terra.

Le indagini

E' stato lui stesso a chiedere aiuto al Suem 118 per essere soccorso e accompagnato in ospedale a Montebelluna dove gli sono stati refertati alcuni giorni di prognosi per lesioni alle gambe. Sono in corso in queste ore ricerche da parte dei carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto che indagano sulla vicenda. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'automobilista responsabile del gesto rischia una denuncia per omissione di soccorso e lesioni. La scorsa settimana un episodio analogo si è verificato a Villorba, lungo la Postumia, con un camionista padovano di circa 60 anni che aveva investito con il suo mezzo un 77enne, senza fermarsi a soccorrerlo. L'anziano è ancora ricoverato in ospedale. Il "pirata" è stato identificato grazie ad alcuni frammenti del suo veicolo ritrovati sul luogo dell'incidente.