Incidente mortale, Fiat 500 storica si scontra con un'altra auto: muore 41enne

La Fiat 500 storica rossa, dopo l'incidente, era accartocciata, distrutta. Il conducente era Leonardo Baido, un poliziotto di 41 anni. La vettura si è scontrata con un'altra in tangenziale.

L'incidente

Erano da poco passate le 11 di venerdì 4 marzo quando è avvenuto l'incidente. Una Fiat 500 storica era sulla tangenziale che collega Abano Terme con Selvazzano quando si è scontrata con un'altra vettura. Uscendone malissimo. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il conducente della 500 perché era rimasto incastrato e non ce l'ha fatta. L'altro automobilista è rimasto illeso. Alle forze dell'ordine il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. «Stava tornando a casa, così mi hanno raccontato - riferisce un vicino di casa - Non si sentiva bene e il suo superiore lo ha mandato a casa. Ed è avvenuta la tragedia. Leonardo era una persona di compagnia, davvero piacevole. Suonava in un gruppo musicale e giocava a calcio con la Ardisci e Spera di Arsego, ha sempre giocato fin da ragazzino». Baido, abitava a Teolo con la compagna, lavorava alla questura padovana e ha fatto un periodo di servizio anche nel Sud Italia. Da poco era nata la passione per le auto storiche, con l'acquisto della Fiat 500 rossa.