Incidente lungo la statale Valsugana, un furgone è finito nel fossato a bordo strada

L’incidente ha coinvolto due auto e un furgone, finito nel fossato. Le operazioni dei vigili del fuoco hanno richiesto un’ora e mezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’incidente

Poco prima delle nove di lunedì 24 agosto i vigili del fuoco sono stati chiamati lungo la statale Valsugana, a Curtarolo, perché due auto e un furgone erano state coinvolte in un incidente. Quattro le persone ferite in modo lieve, uscite autonomamente dai mezzi e portati poi al pronto soccorso. La polizia locale del Camposampierese ha eseguito i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro mentre i pompieri hanno messo in sicurezza la strada liberandola dai veicoli.