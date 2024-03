Incidente all'ora di pranzo: auto contro bicicletta, due feriti

Incidente stradale oggi pomeriggio in via Loreggiola a Loreggia. Lo schianto ha coinvolto un'auto e una bicicletta con in sella un cittadino del Gambia F.L. residente a Campodarsego. Entrambi i protagonisti sono rimasti feriti. Nell'impatto l'auto è finita nel fossato che scorre lungo la strada. Sul luogo dell'emergenza oltre agli agenti della polizia locale della Federazione sono intervenuti i vigili del fuoco, personale medico del Suem 118 e l'elisoccorso.

Cosa è successo

A prestare soccorso, le squadre dei Vigili del fuoco di Cittadella e di Castelfranco Veneto che hanno messo in sicurezza l’area e assistito i feriti, entrambi affidati alle cure del personale sanitario. Per trasportare in ospedale il conducente dell’auto G.P. di Trebaseleghe è intervenuto l’elicottero del 118. La viabilità ha subito forti rallentamenti. Tempo necessario agli operatori di recuperare l'auto dal fossato e riportarla in superficie. I due coinvolti non sarebbero in pericolo di vita. Sono stati disposti accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.