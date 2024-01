Si sente male al volante e finisce nel fossato

Un anziano di 89 anni, B.D. residente a Loreggia, oggi 12 gennaio alle 8,30, mentre transitava al volante di una Fiat 600 lungo via Boscalto Ovest a Loreggia, ha accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. L'utilitaria è finita nel fossato che costeggia la carreggiata e l'automobilista è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Alcuni mezzi in transito notando l'auto incidentata hanno prontamente allertato i soccorritori. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti ulteriori mezzi.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, una squadra di pompieri da Borgoricco e i sanitari del Suem 118. Dopo essere stato estratto dall'auto l'anziano è stato affidato al personale medico. Ne è seguito il ricovero in ospedale. L'anziano non è in pericolo di vita, ma vista l'età non più giovanissima, dovrà rimanere sotto stretta osservazione per capire le cause dell'improvviso malessere che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Una volta recuperata l'utilitaria dal fossato, la viabilità è tornata ad essere scorrevole.