Investita in retromarcia all'Arcella, muore una settantenne

Fino all'ultimo i familiari della settantenne hanno sperato nel miracolo. Oggi 8 febbraio Daniela Tognon è morta in un letto d'ospedale a Padova. Il 5 febbraio è rimasta vittima di un grave incidente all'Arcella. Mentre stava attraversando la strada non distante dalla fermata del tram, è stata investita da un'auto in retromarcia. L'urto è avvenuto a velocità moderata, ma nella rovinosa caduta la donna ha riportato un importante trauma cranico che fin da subito è apparso

serio.

Cosa è successo

Sul luogo dell'incidente si sono prontamente portati gli agenti della polizia locale per i rilievi. Il traffico nell'occasione ha riportato importanti rallentamenti. Il conducente dell'auto autore dell'investimento si è subito fermato per prestare soccorso alla donna. Ora la sua posizione con la giustizia si complica. Rischia infatti di essere iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato all'impatto. Si ipotizza una manovra azzardata, ma anche una banale disattenzione. La vittima viveva non distante dal luogo dell'incidente. Era molto conosciuta e

apprezzata.