Ore decisive per il bimbo rimasto coinvolto in un incidente a Motta di Livenza

Sono momenti drammatici quelli che stanno vivendo i genitori del piccolo di 2 anni e mezzo che da ieri pomeriggio 9 aprile, si trova ricoverato in ospedale a Padova a seguito di un tremendo incidente avvenuto lungo la Postumia a Motta di Livenza in provincia di Treviso. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura non hanno ancora sciolto la prognosi. Rimane ricoverato nella Terapia intensiva pediatrica del nosocomio di Padova. Le sue condizioni sono stazionarie.

Cosa è successo

Lo schianto è avvenuto all'incrocio con via Campagnole e ha coinvolto una Fiat Punto con al volante un uomo di 38 anni di Caorle (Venezia) con a bordo il piccolo figlio e una Renault Scenic guidata da un ventinovenne di San Donà (Venezia). I due conducenti sono rimasti feriti, ma le loro condizioni sono rassicuranti. I riflettori, per ovvi motivi, sono concentrati sul bimbo che almeno per il momento versa ancora in pericolo di vita. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo. Per ricostruire cosa sia avvenuto stanno lavorando senza sosta i carabinieri. I due conducenti, come da prassi, sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'incidente non si escludono la banale disattenzione, l'eccessiva velocità, ma anche una manovra azzardata.