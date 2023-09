Attraversa sulle strisce in bici e viene investita

Grave incidente stradale oggi, 23 settembre, alle 15,40 lungo via dei Colli a Padova. Una ciclista S.P. di 75 anni residente in città lotta tra la vita e la morte in ospedale dopo un tremendo impatto contro un'auto. Sul luogo dello schianto si sono formate lunghe code. Gli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi, hanno fatto defluire i mezzi in transito lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada. La situazione si è normalizzata soltanto dopo le 17. Tempo necessario agli operatori di terminare le rispettive attività.

Cosa è successo

Da quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale ka ciclista pare si stesse apprestando ad attraversare la strada all'altezza del supermercato EuroSpin poco dopo il ponte del canale Brentella. Proprio in quel momento è sopraggiunta un'auto che l'ha centrata in pieno. La donna è finita rovinosamente sull'asfalto. Illeso il conducente dell'auto che si è subito fermato. I testimoni si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno allertato i numeri d'emergenza. In via dei Colli sono arrivati i sanitari del Suem 118 che dopo aver stabilizzato la ferita, l'hanno trasportata al vicino ospedale. Le sue condizioni sono definite critiche, saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero. Il conducente dell'auto, sottoposto all'alcoltest è risultato negativo. Agli agenti avrebbe riferito di aver visto l'ostacolo solo all'ultimo istante e di non essere stato in grado di evitarlo nonostante una brusca frenata.