Schianto frontale tra furgoni sulla Postumia: due feriti, uno è gravissimo

Due feriti, tra cui uno in gravissime condizioni, P.G., 59enne di Paese. Questo il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto attorno alle 15.10 circa a Postioma di Paese lungo la strada provinciale 102, la Postumia romana ovest. Due furgoni, come riporta Treviso Today, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati finendo fuori dalla sede stradale. Intervenuti i carabinieri della stazione di Paese, il Suem 118 con ambulanze e l'elicottero che ha trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso il più grave tra loro. Non è in pericolo di vita S.C., 54enne romeno di Padova, coinvolto nello schianto e alla guida di un Fiat Ducato, di proprietà di una ditta patavina. Il 59enne si trovava invece al volante di un Fiat Scudo. La strada provinciale è chiusa al traffico per permettere ai militari di svolgere i rilievi del caso. Lunghissime le code lungo entrambe le direzioni di marcia. La situazione è tornata alla normalità solo nel tardo pomeriggio. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.