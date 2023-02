Schianto a Vaccarino, due feriti e traffico in tilt

Incidente stradale oggi, 10 febbraio, alle 19 in via Marconi a Piazzola sul Brenta. Lo schianto ha coinvolto due auto e si è verificato nella frazione di Tremignon Vaccarino. Due le persone che sono rimaste ferite, il traffico ha subito forti rallentamenti, la situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 21. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale nell'impatto una delle due auto si è rovesciata con il conducente incastrato tra le lamiere. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. A Piazzola sul Brenta sono arrivati i Vigili del fuoco di Padova a cui è spettato il compito di mettere in sicurezza le auto incidentate e liberare i feriti. E' toccato poi ai sanitari del Suem 118 prendere in consegna i feriti e trasportarli in ospedale. Dai primi accertamenti non sarebbero in pericolo di vita. Entrambi sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Tra le cause che potrebbero aver contribuito a provocare l'incidente, l'eccessiva velocità, un sorpasso azzardato, ma anche una banale disattenzione.