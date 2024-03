Ubriaco fradicio si schianta: via la patente e denuncia

Ai limiti del coma etilico si è schiantato in auto. Uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo, si è imbattuto negli accertamenti dei carabinieri e per lui sono iniziati i guai. Fuoriuscita autonoma nella notte tra il 13 e il 14 marzo in via Paolo VI a Piove di Sacco. L'incidente, che non ha coinvolto ulteriori mezzi ha visto protagonista un cittadino moldavo di 40 anni residente in provincia di Venezia. Alcuni automobilisti in transito vedendo un'auto incidentata, hanno chiesto l'immediato intervento dei soccorritori. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora. Tempo necessario ad un carroattrezzi per rimuovere l'auto incidentata e alle forze dell'ordine di completare i rilievi.

Cosa è successo

I militari della stazione di Piove di Sacco dei carabinieri, dopo essersi sincerati che il conducente non fosse rimasto ferito, hanno subito intuito che il suo quadro psicofisico era piuttosto alterato. Hanno così deciso di sottoporlo all'esame dell'alcoltest. L'esito ha subito fugato ogni dubbio. Il quarantenne al momento dello schianto viaggiava con un tasso di alcol nel sangue pari a 2,89 g/lt quasi sei volte il limite consentito dal Codice della Strada. Il cittadino dell'Est è stato accompagnato in caserma e al termine degli atti è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. Nel cuore della notte è stato costretto a contattare un familiare per far rientro a casa.