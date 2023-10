Perde il controllo dell'auto e finisce contro la vetrata di una pizzeria

Un probabile attacco di panico le ha fatto perdere il controllo della sua Lancia Y. Sta di fatto che nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, poco prima di mezzanotte, la donna è finita con la sua utilitaria dentro la pizzeria "La Mafaldina" di via Giorato a Ponte San Nicolò. Il tremendo incidente, che poteva provocare una strage, è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso del locale. Due dei clienti, che si trovavano a pochi metri da dove l'auto è andata ad impattare hanno visto la morte in faccia. Se l'incidente fosse accaduto nel fine settimana, quando la pizzeria è piena di ospiti, il quadro avrebbe assunto ben altre proporzioni. Oltre al possibile attacco di panico, gli inquirenti non escludono neppure altre strade, a cominciare dall'eccessiva velocità e la banale disattenzione.

L'incidente

Secondo alcuni testimoni l'utilitaria avrebbe imboccato poco dopo le 23 di domenica via Giorato a velocità sostenuta, poi qualcosa non ha funzionato per il verso giusto e la donna al volante, senza alcuna complicità di altri veicoli, si è schiantata contro la vetrata mandandola in frantumi. Durante la "spaccata" ha distrutto anche un grande vaso di fiori. Sul luogo dell'incidente sono arrivati oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. La ventottenne è stata liberata dalle lamiere e in stato di evidente choc è stata affidata al personale medico per le cure del caso. E' stata portata al pronto soccorso a scopo precauzionale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Come da prassi è stata sottoposta ad accertamenti per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Per i gestori della pizzeria è tempo ora di fare la conta dei danni dopo la grande paura.