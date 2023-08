Neo patentato ubriaco fradicio si schianta e si caccia in un mare di guai

Ubriaco dopo una serata trascorsa con gli amici un ragazzo classe 2003 di Ponte San Nicolò si è messo ugualmente al volante ed è finito in un mare di guai. Uscito miracolosamente illeso dallo schianto, è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con l'aggravante della giovane età con contestuale ritiro della patente. Per un biennio rischia di non rimettersi più al volante di un'auto. E' successo nella notte tra il 29 e il 30 agosto qualche minuto dopo la mezzanotte.

La cronaca

L'automobilista al volante di una Renault Clio, giunto in via Norbiato, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro una casa disabitata. Nell'impatto ha completamente distrutto il mezzo, ma è uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo. Il boato ha svegliato numerosi residenti che hanno subito chiamato i soccorritori. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i carabinieri della locale stazione e i sanitari del Suem 118. Il giovane dopo essere stato identificato è stato sottoposto all'alcoltest che ha fatto registrare una positività di 1,04 g/lt. Il Codice della Strada per i neopatentati impone un tasso pari a zero. Per il giovane automobilista inevitabile il ritiro del documento di guida. Nel cuore della notte è stato costretto a contattare un familiare per far rientro a casa. In via Norbiato sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno transennato la casa che è stata giudicata a rischio crollo. Spetterà ora al Comune intraprendere le procedure per la demolizione. Sul posto l'assessore ai Lavori pubblici Enrico Rinuncini.