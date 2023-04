Lotta tra la vita e la morte il conducente della Harley-Davidson

E' ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Padova il motociclista che sabato 9 aprile alle 22 è rimasto vittima di un grave incidente stradale a Sarmeola di Rubano all'incrocio tra via Brentella e via Mazzini, non distante dal centro commerciale "Le Brentelle". I medici che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo. Saranno decisivi i prossimi giorni per conoscerne i tempi e le possibilità di recupero.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale del consorzio Padova Ovest si sono venuti a scontrare una moto Harley-Davidson con in sella L.V. di 52 anni di Selvazzano e una Lancia Delta con al volante uno straniero S.S. di 31 anni. Da una prima ricostruzione l'automobilista proveniva da via Mazzini, mentre il centauro arrivava da via Brentella non distante dai confini con il comune di Padova. La zona teatro dello schianto è videosorvegliata. Gli agenti consulteranno gli occhi elettronici per avere un quadro definitivo di cosa possa essere accaduto. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati in attesa di avere notizie chiare dall'ospedale.