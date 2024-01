Una manovra sbagliata e il camion finisce nel fosso

Momenti di paura nella notte tra il 9 e il 10 gennaio a San Giorgio delle Pertiche per un camion che è uscito di strada finendo in un fosso. L'autista è uscito miracolosamente illeso dalla cabina. Immediati i soccorsi allertati da alcuni automobilisti in transito che hanno notato il mezzo pesante uscire dalla sede stradale. Al vaglio della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco le cause della fuoriuscita autonoma. La viabilità, vista l'ora in cui si è verificato l'incidente, non ha subito particolari ripercussioni. L'attività di messa in sicurezza è terminata attorno alle 3 del mattino.

Cosa è successo

Intervento dei Vigili del fuoco stanotte intorno all’1, in via Ferrata, a San Giorgio delle Pertiche per la fuoriuscita autonoma di un mezzo pesante: illeso l’autista. Probabilmente a causare l’incidente sarebbe stata un’errata manovra del conducente su una strada non transitabile dai camion. Sul luogo dell'emergenza è intervenuta la squadra dei volontari di Borgoricco con il rinforzo dell’autogru di Padova e la ditta specializzata con mezzi speciali per il completamento dell'intervento. Per coordinare i rilievi e prestare le opportune cure al coinvolto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e una pattuglia della Polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco. Come da prassi il conducente del mezzo è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Per lui è probabile che arrivi una sanzione per aver transitato in una strada non consentita ai mezzi pesanti.