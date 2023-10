Si schianta con la moto contro un'auto, 16enne miracolato

Forse un sorpasso o una manovra troppo spericolata. Sono quasi certamente queste le cause dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomerigggio di oggi, attorno alle 14, a Fonte, in via Belli. Un 16enne di San Martino di Lupari (Padova), in sella alla sua moto, stava facendo ritorno verso casa dopo aver frequentato le lezioni scolastiche in un istituto della zona. Il mezzo dello studente, come riporta Treviso Today, è finito contro un'auto che proveniva dall'opposta direzione di marcia e il malcapitato è carambolato violentemente sull'asfalto, restando ferito. Intervenuti medico e infermieri del Suem di Crespano, con ambulanza e automedica.

I soccorsi

Il ferito, sempre cosciente e stabilizzato sul luogo dell'incidente, è stato accompagnato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stato poi sottoposto agli accertamenti del caso. Lo studente ha riportato un forte trauma cranico, svariate fratture ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sull'incidente ha svolto accertamenti la polizia locale.