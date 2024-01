Perde il controllo dell'auto e si ribalta: conducente illeso

Una sottile nebbia e il fondo stradale reso viscido dalla pioggia potrebbero aver contribuito in maniera decisiva ad un incidente stradale avvenuto oggi 14 gennaio alle 7 del mattino in via Paltana a San Pietro Viminario. Per cause ora al vaglio dei carabinieri un'automobilista nell'affrontare una semicurva ha perso il controllo del mezzo finendo con la sua auto rovesciata nel fossato che scorre lungo la carreggiata. Altri mezzi in transito hanno visto l'auto danneggiata e hanno subito chiamato i soccorritori. Le indagini hanno escluso nell'immediatezza il coinvolgimento di altri veicoli.

L'allarme

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco di Abano Terme e i militari dell'Arma per i rilievi. Non senza fatica il conducente è stato estratto dall'abitacolo e affidato alle cure dei sanitari. Dopo essere stato stabilizzato è stato accompagnato a scopo precauzionale in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione. A scopo precauzionale è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività.