Finisce con l'auto ribaltata su un fianco. Automobilista ferito

Incidente stradale oggi, 14 marzo, alle 8 del mattino in via Vittorio Emanuele III a Sant'Elena. Il bilancio è di un ferito, il conducente della Fiat Panda finita fuori strada. Importanti disagi si sono registrati alla viabilità che ha subito rallentamenti per circa un'ora. Il conducente rimasto ferito come da prassi al pronto soccorso è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Cosa è successo

I vigili del fuoco, subito dopo l'allarme sono arrivati in via Vittorio Emanuele III dal distaccamento di Este. Gli operatori, dopo aver messo in sicurezza l'auto, hanno operato con il divaricatore e le cesoie per aprire un varco nell'auto ribaltata su un fianco ed estrarre l'autista. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Dopo averlo stabilizzato l'hanno trasportato in ospedale. Dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita.