Schianto lungo la Valsugana, due feriti e traffico in tilt

Incidente stradale oggi 30 giugno alle 8 del mattino lungo la Sp 47 Valsugana all'altezza del comune di San Giorgio in Bosco. Lo schianto ha coinvolto due auto ed un furgone. Quest'ultimo nella carambola ha completato la sua corsa in un fossato che scorre lungo la carreggiata. Immediato l'allarme ai soccorritori. Sul posto si sono portati i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco di Cittadella che hanno provveduto a mettere in sicurezza e mezzi e estrarre gli occupanti rimastri incastrati. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di due feriti che una volta stabilizzati, sono stati trasportati all'ospedale di Cittadella. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Difficoltà sul fronte della viabilità con lunghe code. Le forze dell'ordine hanno deviato il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi. La situazione è tornata alla normalità dopo le 10.