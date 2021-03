Scontro tra tre automobili: un ferito, una vettura si rovescia e blocca la strada

L'incidente si è verificato in via Colotti a Padova nella serata di mercoledì: sul posto i sanitari del Suem 118 oltre ai vigili fuoco e alla polizia municipale per

Un incidente con tre autovetture coinvolte si è verificato mercoledì sera in città e ha richiesto l'intervento del personale medico e dei vigili del fuoco.

L'incidente

Alle 18.45 circa i pompieri sono accorsi in Via Colotti a Padova per uno scontro tra tre auto, di cui una rovesciata su un fianco. Nell'impatto una persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con i sanitari del Suem 118 all'assistenza dei viaggiatori coinvolti. Una persona rimasta ferita è stata trasferita in ambulanza in pronto soccorso per ulteriori accertamenti ma le sue condizioni non destavano preoccupazione. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.