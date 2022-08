Camion esce di strada, autista illeso e traffico in tilt

Un autoarticolato oggi pomeriggio, 19 agosto 2022, mentre transitava lungo via Mantegna nel comune di Tombolo, per cause ora in corso di accertamento, è finito fuori dalla sede stradale. Sono dovuti intervenire da Padova i Vigili del fuoco con una autogrù per recuperare il mezzo pesante e riportarlo in asse. Il conducente del camion è rimasto illeso. Come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito rallentamenti per consentire agli operatori di completare le operazioni.