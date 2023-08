Auto contro furgone: due feriti e traffico in tilt

Incidente stradale oggi primo agosto alle 18,30 in via Mazzini a Tribano. Per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrati un'auto e un furgone. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. La viabilità ha subito importanti rallentamenti. Gli agenti della Polizia stradale hanno deviato il traffico lungo arterie secondarie al fine di ridurre al minimo i disagi degli utenti. L'anziano automobilista è stato intubato ed è in prognosi riservata.

Cosa è successo

I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto un anziano rimasto incastrato nell'abitacolo. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e trasferito in ospedale. Ferito anche l'autista del furgone, che è stato assistito dal personale del 118 e pure lui trasferito in ambulanza in pronto soccorso. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate in tarda serata. I conducenti rimasti coinvolti come da prassi sono stati sottoposti in ospedale ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.