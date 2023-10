Sbatte contro un palo della luce e finisce nel fossato

Incidente stradale nella notte tra il 12 e il 13 ottobre a Vigodarzere. Un'automobilista è stato ricoverato in ospedale. Traffico rallentato per oltre un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività di messa in sicurezza. Da un primo riscontro raccolto dai carabinieri intervenuti sul luogo dell'emergenza, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma. E' stata esclusa la complicità di altre auto. Tra le cause che hanno portato all'incidente non si esclude l'eccessiva velocità, ma anche una manovra azzardata o semplicemente una banale disattenzione.

Cosa è successo

L'allarme alla centrale operativa del 115 è scattato poco dopo mezzanotte. L'incidente si è verificato in via Ca' Zusto in centro a Vigodarzere. Un'auto è uscita di strada andando a sbattere violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica. A seguito della carambola, il mezzo ha finito la sua corsa fuori controllo in un fossato. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgoricco che hanno messo in sicurezza l'auto ed hanno estratto il conducente dall'abitacolo prima di affidarlo alle cure dei sanitari del Suem 118. L'automobilista dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale. E' stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.