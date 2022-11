Due feriti dopo uno schianto frontale: viabilità rallentata

Schianto frontale oggi 24 novembre in via Vittorio Veneto a Villa del Conte. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese coordinati dal comandante Antonio Paolocci e dal suo vice Filippo Colombara si sono scontrate una Volkswagen Caddy condotta da un uomo F.R. di 32 anni di San Martino di Lupari e una Fiat Panda con al volante un altro uomo E.S. di 46 anni di Limena.

I fatti

Sul luogo dell'incidente oltre agli agenti sono arrivati due mezzi del Suem 118 per prestare le cure ai feriti. I due automobilisti, seppur contusi non hanno riportato lesioni gravi. Sono stati accompagnati all'ospedale di Camposampiero per le visite del caso. Nell'occasione sono stati anche sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Spetterà ora alla Polizia locale capire cosa abbia contribuito a provocare l'impatto frontale. Non si esclude un sorpasso azzardato e l'eccessiva velocità. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti ulteriori mezzi. Disagi alla viabilità per circa un'ora poi quando un carroattrezzi ha rimosso i mezzi incidentati il traffico ha ripreso a muoversi in maniera scorrevole.