"La ripresa dell'impresa: come sopravvivere in tempo di crisi"

Aumenti incontrollati dei prezzi delle forniture, difficoltà a reperire personale, clienti con minore propensione alla spesa: sono gli ingredienti della “tempesta perfetta” che, in questi mesi, si sta abbattendo sulle imprese di somministrazione di alimenti e bevande.

Pubblici esercizi

Bar e ristoranti, ma anche pizzerie, pasticcerie, sale da ballo e tutte le attività che, in qualche modo, hanno a che vedere con il divertimento delle persone, stanno affrontando un periodo sicuramente complicato, di cui peraltro non si vede miglioramento all’orizzonte. «Sicuramente – conferma Erminio Alajmo – Presidente dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) di Padova – stiamo affrontando un momento molto particolare: da un lato, infatti, in generale i locali lavorano e i clienti non mancano, ma dall’altro lato, abbiamo costi che continuano a crescere, andando ad incidere sul risultato economico finale».

Aziende

C’è inoltre da considerare che moltissime aziende in questo periodo si trovano a dover iniziare a rimborsare i finanziamenti accesi durante il lockdown del 2020. «Nella primavera 2020 – conferma Alajmo – le imprese hanno beneficiato di prestiti garantiti dallo Stato, con 24 mesi di preammortamento, vale a dire un periodo nel quale si paga soltanto la quota interessi del prestito. Ma adesso – prosegue – occorre pagare la rata intera, comprensiva di interessi e capitale, generando possibili carenze di liquidità».

Locali

Ormai noto, infine, il tema della difficoltà a trovare personale disponibile a lavorare nei pubblici esercizi: baristi, cuochi e pizzaioli, ma non solo: anche le figure del lavapiatti o cameriere sono diventate introvabili e, tra i locali, in qualche caso c’è la corsa a sottrarsi lavoratori a vicenda. «Sicuramente – sottolinea il Presidente dell’Associazione che a Padova e provincia rappresenta circa 1.500 dei 3.000 locali in attività – i due anni di pandemia, con continui “stop and go” delle attività, chiuse e riaperte per decreto, non stimolano a impegnarsi in questo settore, tra i più penalizzati dalle norme anti-contagio. C’è poi il tema dei salari – prosegue – che si può risolvere solo con un intervento che tagli il cuneo fiscale».

APPE

Tutti argomenti che saranno affrontati durante l’incontro che APPE ha programmato, in collaborazione con lo studio Fontana Bacco Savio & Partners di Padova, nel corso del quale ci sarà anche spazio per gli strumenti di “gestione” della crisi. «Come dimostrano recenti fatti di cronaca – conferma Andrea Fontana, dottore commercialista e contitolare dello studio – i pubblici esercizi stanno soffrendo molto: vengono da un “terremoto economico” e ancora adesso stiamo registrando le “scosse di assestamento”. Proprio per questo – prosegue – è importante saper riconoscere in anticipo i segnali di una possibile crisi e mettere in atto tutti gli strumenti per prevenirla o, se del caso, gestirla».

Codice

Vengono incontro alle imprese le importanti novità normative in tema di crisi d’impresa: il nuovo Codice della crisi, che entra in vigore il 15 luglio, ma anche strumenti come la “composizione negoziata”, le regole sul “sovraindebitamento” e l’obbligo di monitoraggio continuo della propria attività, tramite specifici indicatori economici. «Per sottolineare l’importanza della riforma – conferma Fontana – basta citare la scomparsa del termine “fallimento”, perché la finalità di tutto l’impianto normativo è quella della prosecuzione dell’attività aziendale». Il convegno si terrà martedì 12 luglio, a partire dalle ore 15.30, sia in presenza, presso la sede di APPE di Padova, via Savelli 28, che in diretta sulla pagina https://www.facebook.com/appepadova/