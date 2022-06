Ascom da Te, il road show che incontra le imprese a Piove di Sacco

A Piove di Sacco per parlare di un tema caldo del momento, ovvero di selezione e gestione del personale, nella ennesima tappa dell’iniziativa Ascom da Te, il road show organizzato dal Confcommercio Ascom Padova per intercettare i bisogni delle aziende.

Convegno

Il convegno, aperto dai saluti del presidente mandamentale Renzo Capitanio e del segretario della delegazione Dino Marchioro, ha affrontato, nell’intervento di Giorgia Scarin, referente Ricerca & Selezione di Ascom Servizi, le criticità poste in questo particolare periodo dal fenomeno della “Great Resignation”, che vede l’abbandono del posto di lavoro da numeri crescenti di persone che desiderano cambiare professione.

Strategie

Giorgia Scarin ha rivelato alcune strategie che possono essere messe in atto per arginare il fenomeno, come ad esempio evitando negli annunci di lavoro alcune espressioni che possono dare un’idea sbagliata dell’azienda, come quella “si ricerca con urgenza” che potrebbe dare l’impressione di un’impresa che non cura con particolare attenzione le proprie risorse umane. O, ancora, segnalare in modo preciso le skills richieste, evitando per esempio la tipica espressione “buona gestione dello stress”, sicuramente controproducente poiché la percezione che potrebbe avere il candidato è di un posto di lavoro già a priori molto poco attento all’equilibrio vita-lavoro.

Formazione

Silvia Zanellato, referente per la Formazione Finanziata ha illustrato invece le principali opportunità in materia di formazione finanziata, sottolineando come la formazione dei propri dipendenti costituisca una leva competitiva fondamentale ed irrinunciabile. Ha presentato, nello specifico, i nuovi Avvisi del fondo interprofessionale For.Te. tra cui l’AVVISO 1/22 (Voucher individuali) dedicato alle imprese da 1 a 50 dipendenti e l’AVVISO 2/22 per le imprese dei comparti commercio, turismo e servizi, grazie ai quali è possibile accedere alla formazione del personale dipendente con un notevole risparmio economico.