Alla Bcube di Monselice Adl Cobas raggiunge l'accordo dopo tre giorni di sciopero

Dopo tre giorni di sciopero ADL Cobas e BCube Industrial Spa hanno raggiunto un accordo che prevede il pagamento della retribuzione di giugno e della quattordicesima, che era stata sospesa dalla All Service, ditta alla quale Bcube si appoggia, con la garanzia del mantenimento di tutte le condizioni di impiego in essere e i diritti sindacali, l'avvio di un percorso per il PDR, per il riconoscimento del ticket a 7€ e per l'introduzione di un'indennita? per chi svolge mansioni particolari.

«Un grandissimo risultato frutto della determinazione e dell'unita dei lavoratori - fanno sapere dal sindacato - La vertenza era stata avviata nei confronti della All Service Srl, una azienda che ha in appalto dalla BCube di Monselice l’imballaggio di grandi trasformatori elettrici industriali, assemblati nel capannone adiacente alla BCube dalla Abb Power Technologies, societa? tecnologica leader a livello globale. Questa la vertenza in sintesi: a seguito di una trattativa estenuante ed inconcludente con la All Service, durata mesi, per il raggiungimento di una accordo sul PdR ed altre migliorie economiche richieste dai lavoratori, un dirigente dell’azienda comunica all’Adl Cobas che, a causa di consistenti crediti non pagati dal committente, non sara? possibile fare alcun ragionamento su tali richieste e, anzi, non riusciranno a corrispondere ai lavoratori neanche la mensilita? di giugno e la quattordicesima. Una posizione che viene respinta immediatamente dai lavoratori che non accettano lo scarica barile tra committente e appaltatore. Dopo qualche contatto con le due aziende che non sortiscono nessuna garanzia per i lavoratori, e? inevitabile lo sciopero che è iniziato martedi? 12 giugno con presidio ed assemblea permanente davanti ai cancelli della BCube».