Camera di commercio, approvato il bilancio preventivo 2022: 6,4 milioni di euro per le imprese

Un sostegno alla ripresa dell’economia patavina che vale oltre 6,4 milioni di euro. È quanto deciso dal Consiglio della Camera di Commercio di Padova durante l'approvazione del bilancio preventivo 2022.

Santocono

«Finalmente stiamo assistendo ad una ripartenza dell’economia testimoniata dall’aumento dei fatturati delle imprese e da una significativa riduzione delle cancellazioni. In questo senso, in linea con quanto fatto lo scorso anno, abbiamo ritenuto fondamentale continuare a dare nuova linfa alle PMI stanziando importanti risorse in favore di iniziative promozionali - commenta Antonio Santocono, Presidente Cciaa - anche grazie al sostegno concreto delle istituzioni locali, come per esempio il Comune di Padova con il quale porteremo avanti un accordo che ci consentirà di sostenere maggiormente le attività commerciali cittadine. Proseguiamo nel nostro impegno in materia di assistenza, orientamento, formazione e supporto delle nostre PMI, continuando a garantire servizi e progetti a favore della crescita digitale, dell’internazionalizzazione, del turismo e della cultura, a sostegno della formazione e della tutela dei consumatori e della legalità del sistema produttivo».

I contributi

I contributi a favore del sistema economico verranno, infatti, distribuiti sul territorio padovano prevalentemente per favorire l’innovazione e lo sviluppo tecnologico delle imprese, migliorare l’accesso alle nuove tecnologie, supportare le imprese nei processi di internazionalizzazione e nella crescita della competitività. E poi ancora contribuire a sviluppare una nuova imprenditorialità del turismo, promuovere gli eventi culturali e artistici e favorire le imprese creative e culturali, tutelare l’ambiente, promuovere l’efficienza delle risorse, sostenere la transizione alla green economy e l’economia circolare, agevolare l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro e alle professioni, tutelare i consumatori e la legalità del mercato.

Immobilizzazioni materiali

Rispetto al piano degli investimenti, il documento approvato prevede lo stanziamento di risorse per 5,4 milioni di euro in immobilizzazioni materiali. Tra queste, le voci di investimento più rilevanti riguardano la ristrutturazione dell’immobile di Via Masini dove sorgerà il nuovo polo delle start up, Le Village Triveneto, e la nuova sede del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo oltre al progetto per l’efficientamento energetico della sede Camerale.