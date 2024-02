Centenaro: «Casa sostenibile fiore all’occhiello in fiera a Padova, i nostri artigiani sempre al passo con i tempi»

Un grande successo per gli artigiani la manifestazione Casa su Misura, che nei giorni scorsi in Fiera a Padova ha accolto oltre 21mila visitatori. «Ho apprezzato in particolare lo stand Casa Sostenibile, allestito da sei imprese di Confartigianato Padova con i modelli in legno: un’offerta di qualità che includeva i serramenti, l’isolamento termico, l’impiantistica e la relativa opera di falegnameria, disposta in ben 64 metri quadri d’esposizione». Con queste parole il consigliere regionale della Lega – Liga Veneta, Giulio Centenaro, ha commentato i risultati molto positivi dell’esposizione, dopo aver visitato la fiera sabato mattina.

Un evento spalmato su diversi weekend, con una formula inedita fatta non solo di esposizione ma anche di talk e di dibattiti. «I sei espositori, così come tanti altri del loro e di altri padiglioni, rappresentano l’eccellenza della produzione artigiana padovana e veneta: quella che, oltre a un’ottima lavorazione dei prodotti, è sempre in grado di stare al passo con i tempi. Con me era presente l’assessore ai Servizi sociali di Santa Giustina in Colle Ornella De Santi, perché due imprese di Casa sostenibile hanno peraltro sede in questo Comune ed era giusto far sentire loro il sostegno della politica del territorio».