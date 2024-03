Il comune termale in controtendenza: numerose le nuove aperture di locali nel centro

Sembra andare in controtendenza rispetto ad altri comuni, quanto sta accadendo a Montegrotto dove sono numerosi i locali che si preparano ad alzare per la prima volta la saracinesca. In viale Stazione, dopo un periodo di pausa ha aperto Althea, un concept store di abbigliamento ricercato, bigiotteria di tendenza e arredo casa, con gestione di Maria Pia Capuzzo. Si affaccia inoltre una nuova attività: là dove c’era il bar Venus, al civico 27, Angelo e Joana hanno aperto Havana café, con specialità a tema caraibico e serate di ballo. In via San Mauro al posto del bar Zurigo aprirà a breve il bar pizzeria ristorante Basilico. In corso delle Terme è arrivato il sushi per asporto con l’apertura di Sushi Ya sushi là dove c’era il ristorante Trabucco. Infine per aprile in piazza Carmignoto, dove c’era l’enoteca Do ciacoe aprirà The Strope, un locale con degustazione di vini, formaggi e salumi locali. A condurlo ci saranno Silvia e Paolo già esperti nel campo della ristorazione (ex del gruppo Kofler).

«Il commercio locale - afferma la consigliera Silvia Boaretto - è una ricchezza insostituibile. L’importanza delle piccole attività commerciali va oltre gli aspetti meramente economici e occupazionali perché queste realtà hanno un ruolo di primo piano nel mantenere vivo il centro storico e sono essenziali per la coesione sociale, fungendo da punti di aggregazione per la comunità. L’amministrazione comunale è da sempre vicina alle attività ci sarà presto un incontro con le attività economiche e saranno intraprese delle azioni di sostegno alle attività come la distribuzione delle borse shopping a tutte i negozi».