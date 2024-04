Alla Fiera del Cicloturismo l'anello ciclabile dei Colli

La Provincia di Padova è la prima provincia italiana ad essere stata incaricata di gestire un tracciato ciclabile non solo dal punto di vista della manutenzione, ma anche della sua promozione turistica e valorizzazione economica, insieme ai partner, che sono innanzitutto i 15 comuni attraversati dalla ciclovia (Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo') il Parco Regionale dei Colli Euganei e l'Organizzazione di Gestione della destinazione turistica "Terme e Colli Euganei”.

Diventa quindi una conseguenza, importante, la presenza, dal 5 al 7 aprile, dell’Anello Ciclabile dei Colli Euganei che sarà per la prima volta alla Fiera del Cicloturismo di Bologna, uno tra i più importanti eventi del settore in Europa. Richiama oltre 10.000 partecipanti e dove la Provincia di Padova - ente gestore dell’anello dallo scorso autunno - presenterà il proprio progetto di governance e valorizzazione del percorso.

Il progetto costruito attorno all’anello ciclabile dei Colli Euganei, partendo dall’appuntamento di Bologna, continuerà a crescere con numerose novità previste per il 2024. Prima tra tutte è il nuovo video promozionale, realizzato in diversi luoghi che riassumono tutto ciò che un cicloturista attualmente può vivere sull’Anello: esperienze paesaggistiche, culturali, storiche, enogastronomiche e di benessere. Nell’arco di una pedalata, si riassume tutto ciò che simboleggia il Veneto: castelli, parchi monumentali, ville venete, vie d’acqua, luoghi letterari, aree termali, cantine e aziende agricole, un parco naturale. Questo video sarà presentato alla Fiera di Bologna e diventerà parte di una campagna promozionale dedicata. Per descrivere la complessità e la ricchezza dell’anello dei Colli Euganei, è stato anche dato l’incarico a Maria Marega, artista padovana, di creare una mappa emozionale del territorio. Partendo dalle peculiarità dei Colli, Marega ha disegnato una mappa dove emergono le quattro importanti tematiche, dalle Terme a salute e benessere, dalla cultura al Parco letterario, dalla natura ai numerosi sport che si possono praticare per concludere nell’enogastronomia con i sapori e i prodotti tipici locali. L’illustrazione diventerà un prezioso gadget pensato come annotazione artistica nella mente e tra le mani del cicloturista che sarà il benvenuto tra i nostri colli.

Tra settembre e ottobre, infine, un duplice appuntamento: un evento per il pubblico, con una formula originale, che sarà presentato a breve, immaginato per portare le persone a vivere esperienze lungo l’Anello dei Colli Euganei e coinvolgere gli operatori del territorio, rafforzando così il sistema turistico locale. Nello stesso periodo un educational tour per i giornalisti del settore cicloturismo, italiani e stranieri, che saranno accompagnati in un’immersione, metaforica e letterale, nelle acque termali oltre che nella bellezza di questo territorio.