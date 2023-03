Hera e AcegasApsAmga: possibili disservizi causa sciopero generale

AcegasApsAmga e il Gruppo Hera informano che, in seguito a uno sciopero generale nazionale proclamato da alcune organizzazioni sindacali per l’intera giornata dell’8 marzo. In tutti settori sia pubblici che privati saranno interessati dallo sciopero.

Prestazioni

In quella data potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi, anche presso il call center e gli sportelli commerciali. La multiutility ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Nello sciopero non sarà coinvolto il settore dell’energia.