Le Village mette insieme due startup padovane per incentivare la mobilità dolce

Diecimila nuove colonnine per la mobilità elettrica nei prossimi 24 mesi: è questo l’ambizioso obiettivo della nuova partnership nata tra due giovani eccellenze padovane GE FARM e Silla Industries, venute in contatto grazie alla loro partecipazione all’ecosistema dell’innovazione Le Village by CA Triveneto.

Ambiente

Entrambe future proof e vocate a progettare e sviluppare soluzioni green, le due start up hanno appena siglato un accordo di collaborazione per la mobilità elettrica. Silla Industries produrrà per GE FARM le nuove colonnine di ricarica in AC, nel doppio modello in versione con cavo o versione con presa. Il nuovo prodotto, con un design esclusivo e dal nome Caricar, verrà prodotto in 10mila esemplari entro la fine del 2024, per sostenere la crescente domanda di GE FARM di dotare spazi privati, condomini e luoghi pubblici di strumenti per l’e-mobility. «Siamo davvero orgogliosi di questo nuovo accordo a chilometri zero», commenta Alessandro Marcuzzi, CEO di GE FARM. «Condividiamo gli stessi valori: rispetto per l’ambiente, propensione all’innovazione e attenzione al risparmio energetico. Caricar è esattamente la risultante di queste tre direttrici, grazie alla sua capacità di dialogare con l’energia fotovoltaica e di ottimizzare al meglio i consumi e i costi, oltre ad avere un design degno del migliore Made in Italy».

Green

«La facilità di intesa tra le nostre società è stata chiarissima da subito», aggiunge Alberto Stecca, CEO di Silla Industries. «La fiducia che il team GE FARM ripone in un mondo migliore e più green è la medesima che ha nutrito in modo saldo la nostra crescita. I nostri prodotti sono interamente Made in Italy: e sapere che questo nuovo accordo renderà più condivisa la smart mobility nella nostra regione non può che farci ancora più piacere».

Accordo

L’accordo è stato reso possibile grazie alla illuminata iniziativa Le Village by CA Triveneto, l’ecosistema internazionale con sede anche a Padova, che sostiene la crescita delle startup e accelera l’innovazione delle aziende con la sinergia e la connessione tra le grandi corporate, le giovani imprese, gli investitori e Crédit Agricole Italia. «La partnership tra queste due aziende dimostra come il modello Le Village faciliti la collaborazione e supporti la crescita. Silla Industries e GE FARM sono delle eccellenze, la cui collaborazione porterà sicuramente innovazione nel territorio», dichiara con soddisfazione Matteo Di Biagi, Direttore di Le Village by CA Triveneto.